أسعار العملات اليوم الجمعة 18-7-2025..الدولار بـ49.37 جنيه للشراء

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 160.84 جنيه للشراء، و161.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 66.96 جنيه للشراء، 67.94 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 57.06 جنيه للشراء، 57.59 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 66.03 جنيه للشراء، 66.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 160.48 جنيه للشراء، و161.93 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

