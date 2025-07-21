شكرا لقرائتكم خبر عن «كوارا» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة كوارا للتمويل، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، وضمان للمسؤولية والأداء المشترك من الملاك، وتنازل عن الذمم المدينة لتغطية 125% من الرصيد القائم للتسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: التوسع وزيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
