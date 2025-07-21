شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: توزيع 6 مليارات ريال أرباحا عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 6 مليارات ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.
ونوه بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
