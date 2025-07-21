شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. ارتفاع جديد بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 21 يوليو 2025، ارتفاعا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 355.5 ريال، مقارنة بـ353.5 ريال، أمس. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، 406.25 ريال، مقابل 404 ريالات، في تعاملات أمس. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، 372.5 ريال، مقابل 370.5 ريال، عند إغلاق أمس. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 304.75 ريال، مقابل 303 ريالات، أمس الأحد. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الإثنين، 237 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الإثنين، 203 ريالات. أسعار الذهب في السعودية سجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 12635.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2843.5 ريال.

