شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الإثنين 21 يوليو، بشكل طفيف في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 49.29 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الإثنين، 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، مقابل، 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يتداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، مقابل 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الإثنين، مقابل 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.