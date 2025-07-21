شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تتحول للخسارة بـ3.76 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة مصروفات التشغيل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية.

ووفقا للبيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض معدل المرابحة الاسلامية للوديعة البنكية، بالإضافة إلى استثمار حوالي نصف متحصلات طرح حقوق الأولوية في صندوق "سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت". الدمام - شريف احمد - تحولت شركة المشروعات السياحية "شمس" للخسارة في الربع الثاني من 2025، مسجلة صافي خسارة قدرها 3.76 مليون ريال، مقابل أرباح بـ874.1 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب تسجيل خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض معدل المرابحة الإسلامية للوديعة البنكية، بالإضافة إلى استثمار حوالي نصف متحصلات طرح حقوق الأولوية في صندوق "سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت".ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة مصروفات التشغيل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية.ووفقا للبيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض معدل المرابحة الاسلامية للوديعة البنكية، بالإضافة إلى استثمار حوالي نصف متحصلات طرح حقوق الأولوية في صندوق "سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت".