«ملكية»: توزيع 8.3 مليون ريال أرباحًا لوحدات صندوق عقارات الخليج ريت

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ملكية للاستثمار، توزيع 8.3 مليون ريال أرباحًا نقدية على مالكي وحدات صندوق عقارات الخليج ريت عن الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2025.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الإثنين: " ستكون أحقية التوزيعات النقدية لعدد 104 مليون وحدة حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 28 يوليو الجاري". وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع 0.08 ريال، بنسبة توزيع 0.95% من صافي قيمة الأصول.
وأوضحت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 35 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، داعية مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
