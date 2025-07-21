شكرا لقرائتكم خبر عن «أساس مكين» توقع عقدا لإنشاء 230 وحدة سكنية بـ99.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، اليوم، عقدا لتنفيذ وحدات عقارية سكنية مع شركة قمة حطابة العقارية، في حي النسيم بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ99.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 18 شهرا.
وأفادت بأن توقيع العقد يأتي ذلك ضمن توجه الشركة الاستراتيجي للتوسع في قطاع التطوير العقاري للغير، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق السعودي وتعزز من جودة المنتجات السكنية المطروحة.
ويهدف هذا العقد إلى تنفيذ مشروع سكني في حي النسيم بمدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها 19,590 مترًا مربعًا.
ويتضمن المشروع إنشاء 230 وحدة سكنية، وفق أعلى معايير الجودة والتكامل العمراني، بما يضمن تقديم تجربة سكنية متميزة تواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق العقاري.
ويُرتقب أن يسهم هذا التعاون في تحقيق أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على الطرفين، ويعزز نمو قطاع التطوير العقاري في المملكة والارتقاء بجودة منتجاته.
وتوقعت أن ينعكس هذا العقد إيجاباً على نتائج الشركة ابتداء من الربع الرابع من العام المالي الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ99.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 18 شهرا.
وأفادت بأن توقيع العقد يأتي ذلك ضمن توجه الشركة الاستراتيجي للتوسع في قطاع التطوير العقاري للغير، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق السعودي وتعزز من جودة المنتجات السكنية المطروحة.
ويهدف هذا العقد إلى تنفيذ مشروع سكني في حي النسيم بمدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحتها 19,590 مترًا مربعًا.
ويتضمن المشروع إنشاء 230 وحدة سكنية، وفق أعلى معايير الجودة والتكامل العمراني، بما يضمن تقديم تجربة سكنية متميزة تواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق العقاري.
ويُرتقب أن يسهم هذا التعاون في تحقيق أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على الطرفين، ويعزز نمو قطاع التطوير العقاري في المملكة والارتقاء بجودة منتجاته.
وتوقعت أن ينعكس هذا العقد إيجاباً على نتائج الشركة ابتداء من الربع الرابع من العام المالي الحالي.