بنك الرياض: توزيع 2.54 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول من 2025

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-10 الموافق 2025-08-04، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-23 الموافق 2025-08-17. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك الرياض، اليوم، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ2.54 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 2.991 مليار سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.85 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.5%.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-10 الموافق 2025-08-04، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-23 الموافق 2025-08-17.