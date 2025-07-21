شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي: توزيع أرباح عن النصف الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-02 الموافق 2025-07-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-19 الموافق 2025-08-13. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، اليوم، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام 2025م.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 1.37 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 2.493 مليار سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال بعد خصم الزكاة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-02 الموافق 2025-07-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-19 الموافق 2025-08-13.