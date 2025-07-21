شكرا لقرائتكم خبر عن «منزل التسويق للتجارة» تعتزم طرح وإدراج 30% من أسهمها في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة مجموعة منزل التسويق للتجارة نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث سيتم طرح 4,800,000 سهم عادي تمثل 30٪ من رأس مال الشركة.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 24 ديسمبر 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4,800,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 17 مارس 2025م.
ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
