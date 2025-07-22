شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، تحت ضغط عمليات جني الأرباح وانتعاش طفيف للدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى تقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3383 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3399 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3389 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 3402 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37280 جنيهًا

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 3397 دولار للأونصة.

تراجع سعر الذهب مع بداية جلسة اليوم كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد ما سجل الذهب أعلى مستوى منذ شهر ووصوله إلى المستوى 3400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكي عن الانخفاض مما ساعد على استمرار الذهب في التراجع اليوم.

السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي يوم أمس كان الانخفاض الحاد في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل انخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالإضافة إلى تراجع كبير في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع كلا من الدولار وعوائد السندات.