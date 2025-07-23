شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد ينتقد السياسات الجمركية لبعض الدول.. هل يقصد ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال صندوق النقد الدولي إن السياسات الجمركية المفروضة من بعض الدول لن تعالج الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد العالمي.وأوضح الصندوق في تقريره السنوي، أن فوائض الحسابات الجارية في كبرى الاقتصادات، مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سجلت أعلى زيادة منذ عقد، ما يشكل تهديدًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن القيود التجارية قد تُضعف الاستثمار والادخار، دون أن تُحدث تأثيرًا ملموسًا على موازين الحساب الجاري، داعيًا الدول الكبرى إلى تعديل سياساتها المحلية لمعالجة هذه الاختلالات بشكل فعّال.