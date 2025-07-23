الارشيف / الاقتصاد

تراجع مبيعات المساكن في أمريكا مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين

الدمام - شريف احمد - سجّلت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة تراجعًا خلال شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري؛ مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويُعزى هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، التي بلغت مستويات غير مسبوقة؛ مما زاد صعوبة امتلاك العقار، خاصة للمشترين لأول مرة، في ظل ظروف تمويلية أكثر تشددًا.
