شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 18 بـ296 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفى قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 18 سعر296 ريالا.

أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 394.50 ريال

عيار 22 سجل 361.75 ريال

عيار 21 سجل 345.25 ريال

عيار 18 سجل 296.00 ريال

عيار 14 سجل 230.25 ريال

عيار 12 سجل 197.25 ريال

الأونصة 12272.50 ريال

الجنيه الذهب 2762.00 ريال

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

ونجح الذهب عالميًا فى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حاليًا منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولارا للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون فى ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائى للتفاوض على اتفاق تجارى حتى 12 أغسطس.