استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26 يوليو 2025 أمام الجنيه

القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

السبت، 26 يوليو 2025 01:10 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-7-2025، بالبنوك المصرية، وفق ختام تعاملات أمس الأول، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 160.8 جنيه للشراء و 161.9 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى 160.59 جنيه للشراء، و161.10 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى
 

160.59 جنيه للشراء.

161.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

160.05 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

160.10 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

154.47 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
 

156.92 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

161.63 جنيه للشراء.

162.12 جنيه للبيع.

