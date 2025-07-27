الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025

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استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 27 يوليو 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار,


، في البنك المركزي المصري 49.1 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك 49.4 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع،


وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.4 جنيه للشراء.
49.14  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.4  جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.4  جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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