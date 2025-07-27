شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 تراجعا ملحوظا أمام الجنيه، في بداية التعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.39 جنيه للشراء، و57.79 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.39 جنيه للشراء، 57.79 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.39 جنيه للشراء.

57.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.39 جنيه للشراء.

57.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.39 جنيه للشراء.

57.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.38 جنيه للشراء.

57.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.58 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.41 جنيه للشراء.

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.38 جنيه للشراء.

57.79 جنيه للبيع.