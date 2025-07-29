شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة " جي بي أوتو " ، الوكيل الحصري لعلامة " شيري " الصينية في مصر، عن إطلاق خمسة طرازات جديدة دفعة واحدة في السوق المصري، وهي: شيري تيجو 9 التي سيتم اطلاقها لأول مرة في مصر، إلى جانب شيري تيجو 8 برو ماكس، شيري تيجو 7 برو ماكس، شيري أريزو 8، والنسخة الجديدة من شيري أريزو 5 المجمعة محليًا.

وحول مواصفات السيارات الجديدة:

تأتي السيارة الهايبرد Chery Tiggo 9 لأول مرة في مصر بسعر السيارة تيجو 9 ev والتي تقدم بفئة واحدة بسعر مليون و 990 ألف جنيه

تنتمي تيجو 9 إلى فئة سيارات الـ SUV الفاخرة، وتعمل بمحرك 1.5 لتر تيربو مع نظام هايبرد قابل للشحن الخارجي وبطارية ليثيوم، بقوة مجمعة تصل إلى 210 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر، مما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 1300 كم. وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2800 مم، لتوفر تجربة قيادة ذكية، كهربائية، واقتصادية.

تتمتع تيجو 9 بتجهيزات أمان متقدمة تشمل وسائد هوائية متعددة، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HHC)، ونظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) كما زُوّدت بكاميرا 360 درجة، نظام تحذير من الاصطدامات الأمامية والخلفية، خاصية التوقف التلقائي، وتحكم ذكي في الإضاءة.

أما من حيث الترفيه والراحة، فتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه ضخمة بحجم 15.6 بوصة، ومقاعد جلدية فاخرة مزودة بذاكرة، وتدفئة وتهوية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وشحن لاسلكي.

يبرز التصميم الخارجي الرياضي مع جنوط قياس 20 بوصة، ومقابض أبواب مخفية تضفي لمسة من الديناميكية والأناقة للسيارة.

أما Tiggo 8 Pro Max، فتأتي مزوّدة بمجموعة من التجهيزات المتطورة تشمل:

تقدم السيارة بعدة فئات واليكم الاسعار كالاتي :

سعر السيارة تيجو 8 برو ماكس الفئة الاولي مليون و 425 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون 525 الف جنيه مصري

تُعد تيجو 8 برو ماكس خياراً مثالياً للعائلات، حيث تتّسع لسبعة ركاب وتقدّم تجربة قيادة فاخرة، مدعومة بمحرك 1.6 لتر تيربو يولّد قوة 197 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT-Wet .وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، وتوفّر سعة تخزين تصل إلى 739 لتراً، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والسفر الطويل.

زُوّدت تيجو 8 برو ماكس بمنظومة أمان شاملة تضم وسائد هوائية متعددة، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، نظام تحذير من التصادم، التوقف التلقائي، مساعد القيادة في الزحام، ونظام مراقبة النقاط العمياء.

أما على صعيد الراحة والتجهيزات الداخلية، فتأتي السيارة بشاشات مزدوجة قياس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي متطور، إلى جانب مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، بالإضافة إلى خاصية التدليك للراكب الأمامي. كما تشمل السيارة فتحات تكييف مخصصة لكل صف من الصفوف الثلاثة، شاحن لاسلكي للهواتف، فتحة سقف بانورامية، وشنطة خلفية كهربائية بخاصية الفتح التلقائي، مما يعزز من راحة المستخدم وتجربته اليومية.



وفيما يخص سيارة Tiggo 7 Pro Max، فتأتي بالمميزات التالية:



سجل سعر السيارة شيري تيجو 7 برو ماكس الفئة الاولي مليون و 180 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و 280 ألف

تقدّم تيجو 7 برو ماكس خياراً مثالياً لمن يبحث عن سيارة SUV مدمجة تجمع بين الأداء الرياضي والكفاءة الاقتصادية. فهي مزوّدة بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد قوة 145 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات DCT-Wet، إلى جانب تصميم ديناميكي جذاب وجنوط قياس 18 بوصة تمنحها مظهراً عصرياً وقوة على الطريق.

وتتميز تيجو 7 برو ماكس بمنظومة أمان متكاملة تشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، نظام مساعدة الفرامل (BAS)، نظام التحكم عند نزول المنحدرات (HDC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS). كما تأتي الفئة الأعلى مزوّدة بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة لتعزيز السلامة أثناء القيادة.

أما من الداخل، فتوفّر السيارة شاشتين قياس 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، نظام تثبيت السرعة، فتحة سقف بانورامية، ومقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائياً، ما يجعل تجربة القيادة أكثر راحة ورفاهية.

في حين تأتي Chery Arrizo 8 بمواصفات مميزة تشمل:

سعر السيارة اريزو 8 الفئة الاولي مليون و 350 ألف

اما الفئة الثانية بسعر مليون و 450 الف جنيه



تجمع شيرى أريزو 8 بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تأتى بمحرك سعة 1.6 لتر تيربو يولّد قوة 197 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT-Wet وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,770 مم، مع صندوق خلفى بسعة 445 لترًا، وتتوفر بفئتين Luxury و.Flagship.

وتوفّر أريزو 8 مجموعة متطورة من أنظمة الأمان تشمل: نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HAC)، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، فرامل يد إلكترونية (EPB)، ومثبّت السرعة (Cruise Control).

كما تم تزويد السيارة بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، بالإضافة إلى تقنيات أمان ذكية مثل: نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ (AEB)، نظام المساعدة في الزحام (TJA)، ونظام مراقبة النقاط العمياء (BSD).

أما من حيث الراحة والترفيه، فتأتي أريزو 8 مزوّدة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، وفتحة سقف بانورامية، وشاحن لاسلكى، ونظام تكييف هواء مزدوج المناطق.

أما New Chery Arrizo 5 المُجمعة محليًا، فتقدم مزيج متوازن بين التصميم العملي والمواصفات المتطورة:

سعر السيارة " اريزو 5 " يسجل 675 الف جنيه لفئة المانيوال

الفئة الثانية سجلت سعر 725 الف جنيه لفئة الاتوماتيك " ببيزك "

الفئة الثالثة سجل سعر 755 الف جنيه لفئة الاتوماتيك "الكمفورد "

تتوفر شيري أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات: MT، Basic، وComfort، وتعمل جميعها بمحرك سعة 1.5 لتر يولّد قوة 114 حصاناً عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 دورة. تأتي فئتا Comfort وBasic بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، في حين تُزوّد فئة MT بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع ارتفاع يبلغ 120 مم عن الأرض وسعة تخزين تصل إلى 430 لتراً، ما يجعلها خياراً عملياً ومناسباً للاستخدام اليومي داخل المدينة والتنقلات الخفيفة.

أما من حيث أنظمة الأمان، فجميع الفئات مزوّدة بوسادتين هوائيتين أماميتين، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، وحساسات ركن خلفية، ونظام تثبيت مقعد الطفل ISOFIX، إلى جانب تحذير تجاوز السرعة. الفئة الأعلى (Comfort) تأتي أيضاً بكاميرا خلفية لسهولة الركن.

وفيما يخص التجهيزات الخارجية، فتشمل مصابيح هالوجين، فوانيس خلفية LED، إضاءة نهارية LED، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات جانبية، بينما تميزت فئة comfort بوجود فتحة سقف كهربائية، مرايا قابلة للطي والتسخين، ما يضيف لمسة رفاهية إضافية.

ومن الداخل، توفر جميع الفئات عجلة قيادة مكسوة بالجلد، شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة، وفتحات تكييف خلفية. بينما تأتي فئة comfort بشاشة لمس قياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ومثبت سرعة، ونظام تكييف كهربائي، و6 وظائف متعددة عبر عجلة القيادة، لتوفّر تجربة قيادة عملية ومريحة في نفس الوقت.

كل هذه المزايا تجعل من أريزو 5 الجديدة خياراً عملياً واقتصادياً، يجمع بين الكفاءة، الأمان، والراحة في فئة السيدان المدمجة.

جدير بالذكر أن شركة جي بي أوتو تُعد من أبرز شركات السيارات في السوق المصري، حيث تقدم مجموعة متكاملة من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار عبر شبكة واسعة من المعارض ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتعتبر الشركة من أوائل من بادروا فى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر إتاحة خدمات الحجز والشراء الإلكتروني، في انسجام مع رؤية مصر 2030 نحو التحديث الصناعى والتكنولوجى.