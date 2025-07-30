ارتفاع أرباح «أمريكانا» 15% إلى 224.3 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "أمريكانا" خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 224.3 مليون ريال، بزيادة قدرها 15% عن الربع المقابل من العام السابق والذي شهد تحقيق أرباح بلغت 194.7 مليون ريال.
وكشفت "أمريكانا" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.7% إلى 346.8 مليون ريال، مقارنة بـ 300 مليون ريال تقريبًا خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي إلى ارتفاع الإيرادات وفعالية ضبط التكاليف في الأسواق الرئيسية، فيما ظل هامش صافي الربح متماشيًا مع العام الماضي على الرغم من تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة في الأسواق الرئيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن صافي ربح النصف الأول من عام 2024 بنودًا إيجابية غير متكررة بقيمة 7.2 مليون دولار، معظمها يتعلق بإعفاءات في تكاليف التسويق تم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها في الفترات اللاحقة.
وكشفت "أمريكانا" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.7% إلى 346.8 مليون ريال، مقارنة بـ 300 مليون ريال تقريبًا خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي إلى ارتفاع الإيرادات وفعالية ضبط التكاليف في الأسواق الرئيسية، فيما ظل هامش صافي الربح متماشيًا مع العام الماضي على الرغم من تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة في الأسواق الرئيسية.
أرباح النصف الأولوأضافت أن ارتفع صافي الربح بنسبة 15.7% على أساس سنوي، كان مدعومًا بنمو الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف، والحفاظ على هامش صافي الربح بما يتماشى مع الأعوام السابقة على الرغم من تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة التي بلغت 8.2 مليون دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية خلال عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن صافي ربح النصف الأول من عام 2024 بنودًا إيجابية غير متكررة بقيمة 7.2 مليون دولار، معظمها يتعلق بإعفاءات في تكاليف التسويق تم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها في الفترات اللاحقة.