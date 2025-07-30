تراجع أرباح «حلواني إخوان» 84% إلى 2.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة حلواني إخوان في الربع الثاني من 2025 بنسبة 84% إلى 2.4 مليون ريال، مقابل 15.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1) ارتفاع الخصومات والعروض الترويجية المقدمة الى العملاء في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وذلك لتعزيز تنافسية الشركة في السوق المصري ومواكبة التغيرات الاقتصادية بما في ذلك تقلبات سعر صرف العملة.
2) ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة إطلاق حملات تسويقية للمنتجات الجديدة.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
1) تأثر مبيعات الربع الحالي الناتجة عن طبيعة الطلب الموسمي مقارنة بالربع السابق.
2) تسجيل إيرادات أخرى خلال الربع السابق نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1) ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
2) تأثر نتائج الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
3) انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1) ارتفاع الخصومات والعروض الترويجية المقدمة الى العملاء في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وذلك لتعزيز تنافسية الشركة في السوق المصري ومواكبة التغيرات الاقتصادية بما في ذلك تقلبات سعر صرف العملة.
2) ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة إطلاق حملات تسويقية للمنتجات الجديدة.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
1) تأثر مبيعات الربع الحالي الناتجة عن طبيعة الطلب الموسمي مقارنة بالربع السابق.
2) تسجيل إيرادات أخرى خلال الربع السابق نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1) ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
2) تأثر نتائج الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
3) انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.