«الأعمال المتعددة»: ترسية أمر شراء مع «إس تي سي»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "مجموعة الأعمال المتعددة" عن ترسية أمر شراء مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لعقد اتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع، بقيمة تتجاوز 5% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة أمر الشراء 10 شهور وجرى توقيعه في 29 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يكون للترسية أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2025، والنصف الأول من عام 2026.
ويتضمن العقد قيام "الأعمال المتعددة" بالأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، ضمن اتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع.
يذكر أن الشركة أفصحت عن تمديد إتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع بتاريخ 17 يونيو 2025.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة أمر الشراء 10 شهور وجرى توقيعه في 29 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يكون للترسية أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2025، والنصف الأول من عام 2026.
ويتضمن العقد قيام "الأعمال المتعددة" بالأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، ضمن اتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع.
يذكر أن الشركة أفصحت عن تمديد إتفاقية الترميم وتحسين بيئة العمل ومنافذ البيع بتاريخ 17 يونيو 2025.