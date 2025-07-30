الاقتصاد

«شور» توقع عقدا مع صندوق التنمية الوطني بـ13.27 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شور» توقع عقدا مع صندوق التنمية الوطني بـ13.27 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، عقد مشروع تطوير وتحسين البوابات والمنصات الرقمية مع صندوق التنمية الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ13.27 مليون ريال، فيما تبلغ مدة المشروع سنتان.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توفير الخدمات التقنية لتطوير وتحسين البوابة الداخلية والهواتف الذكية والموقع الخارجي، وضمان توافر الخدمات اللازمة لتحقيق تحسينات فعالة في البوابات المذكورة.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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