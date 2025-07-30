«شور» توقع عقدا مع صندوق التنمية الوطني بـ13.27 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، عقد مشروع تطوير وتحسين البوابات والمنصات الرقمية مع صندوق التنمية الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ13.27 مليون ريال، فيما تبلغ مدة المشروع سنتان.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توفير الخدمات التقنية لتطوير وتحسين البوابة الداخلية والهواتف الذكية والموقع الخارجي، وضمان توافر الخدمات اللازمة لتحقيق تحسينات فعالة في البوابات المذكورة.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ13.27 مليون ريال، فيما تبلغ مدة المشروع سنتان.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توفير الخدمات التقنية لتطوير وتحسين البوابة الداخلية والهواتف الذكية والموقع الخارجي، وضمان توافر الخدمات اللازمة لتحقيق تحسينات فعالة في البوابات المذكورة.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.