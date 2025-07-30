فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الحفر العربية» بدءا من اليوم

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة ومدتها 4 سنوات والتي تبدأ في 02 نوفمبر 2025 م وتنتهي في 01 نوفمبر 2029.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-05 الموافق 2025-07-30، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
ويشترط في المرشح أن تتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة الحفر العربية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-05 الموافق 2025-07-30، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
ويشترط في المرشح أن تتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة الحفر العربية.