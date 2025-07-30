ارتفاع أرباح «تكافل الراجحي» إلى 111.56 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 24.3% إلى 111.56 مليون ريال، مقاببل 89.75 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل للربع الحالي 217,594 مليون ريال مقارنة بـ 176,430 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع وقدره 23.33%. ويعود هذا الإرتفاع بشكل أساسي بسبب ارتفاع إيرادات التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 130,259 مليون ريال مقارنة بـ 49,868 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع وقدره 161.21%. ويعود هذا الارتفاع بسبب انخفاض مصاريف إعادة التكافل.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي -238,776 مليون ريال مقابل 104,811 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويشمل حركة القيمة العادلة للربع الحالي -276,576 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقابل 43,022 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 37,800 مليون ريال مقارنة مع 61,789 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض وقدره -38.82% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• النتائج الإيجابية قابلها ارتفاع في النفقات التشغيلية الأخرى للربع الحالي والتي بلغت (38,156 مليون ريال) مقارنة بـ (33,847 مليون ريال) خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 12.73%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 113,197 مليون ريال مقابل 92,609 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره %22.23.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,579,204 مليار ريال مقارنة 2,497,442 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.27٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الربع الحالي 111,568 مليون ريال مقارنة بالربع السابق 90,797 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 22.88%, ويعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
• بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل للربع الحالي 217,594 مليون ريال مقارنة بـ 166,156 مليون ريال خلال الربع السابق، وبارتفاع قدره 30.96%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب انخفاض مصاريف أنشطة التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 130,259 مليون ريال مقارنة بـ 90,746 مليون ريال خلال الربع السابق، وبارتفاع قدره 43.54%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب إرتفاع ايرادات التأمين.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي -238,776 مليون ريال مقابل ( 52,952 مليون ريال في الربع السابق)، ويشمل حركة القيمة العادلة للربع الحالي -276,576 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقابل (-12,052 مليون ريال في الربع السابق). بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 37,800 مليون ريال مقارنة مع 65,004 مليون ريال في الربع السابق، وبإنخفاض قدره -41.85% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• النتائج الإيجابية قابلها ارتفاع في النفقات التشغيلية الأخرى للربع الحالي والتي بلغت (38,156 مليون ريال) مقارنة بـ (36,571 مليون ريال) خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 4.33%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 113,197 مليون ريال مقابل 86,710 مليون ريال في الربع السابق، أي بارتفاع قدره %30.55.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,579,204 مليار ريال مقابل 2,619,211 مليار ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره -1.53٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الفترة الحالية 202,365 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 201,133 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 0.61%, ويعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
• بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل في النصف الأول 383,750 مليون ريال مقارنة بـ 611,136 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، وبانخفاض قدره -37.21%. ويعود هذا الإنخفاض بشكل اساسي بسبب ارتفاع مصاريف انشطة التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين في الفترة الحالية 221,005 مليون ريال مقارنة بـ 163,097 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، وبارتفاع قدره 35.51%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب انخفاض مصاريف إعادة التكافل.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار في الفترة الحالية -185,824 مليون ريال مقابل ( 264,262 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق)، ويشمل حركة القيمة العادلة في الفترة الحالية -288,628 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقارنة بـ (144,353 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق).
بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 102,804 مليون ريال مقارنة مع 119,909 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق، وبإنخفاض قدره -14.26% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• النتائج الإيجابية قابلها انخفاض في النفقات التشغيلية الأخرى في الفترة الحالية والتي بلغت (74,727 مليون ريال) مقارنة بـ (66,056 مليون ريال) مع الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 13.13%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل في الفترة الحالية 199,908 مليون ريال مقابل 195,688 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، اي بإرتفاع قدره %2.16.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الفترة الحالية 5,198,415 مليار ريال مقارنة بـ 4,529,660 مليار ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.76٪.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل للربع الحالي 217,594 مليون ريال مقارنة بـ 176,430 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع وقدره 23.33%. ويعود هذا الإرتفاع بشكل أساسي بسبب ارتفاع إيرادات التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 130,259 مليون ريال مقارنة بـ 49,868 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع وقدره 161.21%. ويعود هذا الارتفاع بسبب انخفاض مصاريف إعادة التكافل.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي -238,776 مليون ريال مقابل 104,811 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويشمل حركة القيمة العادلة للربع الحالي -276,576 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقابل 43,022 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 37,800 مليون ريال مقارنة مع 61,789 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض وقدره -38.82% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• النتائج الإيجابية قابلها ارتفاع في النفقات التشغيلية الأخرى للربع الحالي والتي بلغت (38,156 مليون ريال) مقارنة بـ (33,847 مليون ريال) خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 12.73%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 113,197 مليون ريال مقابل 92,609 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره %22.23.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,579,204 مليار ريال مقارنة 2,497,442 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.27٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الربع الحالي 111,568 مليون ريال مقارنة بالربع السابق 90,797 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 22.88%, ويعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
• بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل للربع الحالي 217,594 مليون ريال مقارنة بـ 166,156 مليون ريال خلال الربع السابق، وبارتفاع قدره 30.96%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب انخفاض مصاريف أنشطة التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 130,259 مليون ريال مقارنة بـ 90,746 مليون ريال خلال الربع السابق، وبارتفاع قدره 43.54%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب إرتفاع ايرادات التأمين.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي -238,776 مليون ريال مقابل ( 52,952 مليون ريال في الربع السابق)، ويشمل حركة القيمة العادلة للربع الحالي -276,576 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقابل (-12,052 مليون ريال في الربع السابق). بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 37,800 مليون ريال مقارنة مع 65,004 مليون ريال في الربع السابق، وبإنخفاض قدره -41.85% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• النتائج الإيجابية قابلها ارتفاع في النفقات التشغيلية الأخرى للربع الحالي والتي بلغت (38,156 مليون ريال) مقارنة بـ (36,571 مليون ريال) خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 4.33%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 113,197 مليون ريال مقابل 86,710 مليون ريال في الربع السابق، أي بارتفاع قدره %30.55.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 2,579,204 مليار ريال مقابل 2,619,211 مليار ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره -1.53٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في الفترة الحالية 202,365 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 201,133 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 0.61%, ويعود ذلك إلى النقاط الرئيسية التالية:
• بلغت نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل في النصف الأول 383,750 مليون ريال مقارنة بـ 611,136 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، وبانخفاض قدره -37.21%. ويعود هذا الإنخفاض بشكل اساسي بسبب ارتفاع مصاريف انشطة التأمين.
• بلغت نتيجة خدمة التأمين في الفترة الحالية 221,005 مليون ريال مقارنة بـ 163,097 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، وبارتفاع قدره 35.51%. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي بسبب انخفاض مصاريف إعادة التكافل.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار في الفترة الحالية -185,824 مليون ريال مقابل ( 264,262 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق)، ويشمل حركة القيمة العادلة في الفترة الحالية -288,628 مليون ريال والتي تتعلق بتغيرات في استثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد مقارنة بـ (144,353 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق).
بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي باستثناء حصة صندوق حملة الوحدات للأفراد 102,804 مليون ريال مقارنة مع 119,909 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق، وبإنخفاض قدره -14.26% بسبب انخفاض أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (-264,887) مليون على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• النتائج الإيجابية قابلها انخفاض في النفقات التشغيلية الأخرى في الفترة الحالية والتي بلغت (74,727 مليون ريال) مقارنة بـ (66,056 مليون ريال) مع الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 13.13%، لدعم العمليات التأمين.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل في الفترة الحالية 199,908 مليون ريال مقابل 195,688 مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، اي بإرتفاع قدره %2.16.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الفترة الحالية 5,198,415 مليار ريال مقارنة بـ 4,529,660 مليار ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.76٪.