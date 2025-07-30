الحذر يخيم على أسعار الذهب قبل ساعات من قرار «الفيدرالي الأمريكي»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

ورغم تراجع المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة، استفادت أسعار الذهب من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والانخفاض الطفيف لمؤشر الدولار.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,324.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 3,321.90 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1381.97 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1252.75 دولار.

وقال كبير محلل السوق الكبير في شركة "أواندا"، كيلفن وونج: "إذا تجاوزت أسعار الذهب 3350 دولارًا بحلول نهاية هذا الأسبوع، في ضوء بيانات التضخم الأمريكية المقبلة وتقارير التوظيف، فقد يؤدي ذلك إلى تحول الزخم مرة أخرى نحو زيادة الأسعار، على الأقل في الأمد القريب."

في غضون ذلك تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في أكثر من شهر، في حين استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في شهر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لخفضها.