فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «دله الصحية» غدًا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 21/10/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 20/10/2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة معايير العضوية في مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة معايير العضوية في مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية.