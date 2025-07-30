مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.2% في بداية تداولات الأربعاء

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، في بداية تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% عند مستوى 10,815.54 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة نحو 150.2 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 46.4 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 8.987 تريليون ريال.
وشهدت التعاملات المبكرة ارتفاع أسهم 5 شركات، مقابل انخفاض 6، من إجمالي 122 شركة مدرجة في (نمو).
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة نحو 150.2 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 46.4 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 8.987 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 189 شركةتراجعت أسهم 189 شركة، بينما ارتفعت أسهم 52 شركة في مستهل تداولات الأربعاء. وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم كل من: رسن، وتكافل الراجحي، وأمانة للتأمين، وثمار، واتحاد الخليج الأهلية. بينما تصدر الانخفاضات أسهم كل من: حلواني إخوان، والحفر العربية، وأسمنت العربية، وإس إم سي للرعاية الصحية، إضافة إلى بان.
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو)، في مطلع تداولات الأربعاء عند 26,714.36 نقطة، دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. وبلغت القيمة المتداولة 310 آلاف ريال، وكمية الأسهم 87.4 ألف سهم، والقيمة السوقية نحو 50 مليون ريال.
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