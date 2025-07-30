سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. استقرار في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة الحذر يخيم على أسعار الذهب قبل ساعات من قرار «الفيدرالي الأمريكي» ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، عقب انخفاضه بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري.سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 48.59 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.يتداول الدولار، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، مقابل 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقابل 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، 48.68 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، مقابل 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.