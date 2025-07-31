شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبدآن جولة بمنطقة المعمورة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير وتنمية الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة لمنطقة المعمورة، التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بلقاء عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية متميزة على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم أهالي الإسكندرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

كما أكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة المعمورة واستغلال إمكاناتها المتنوعة بما يسهم في تنشيط السياحة المحلية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.

من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة تأهيل وتطوير المناطق السياحية التابعة لها، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تلك المشروعات بما يخدم أهالي الإسكندرية والزائرين.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من المواقع الحيوية داخل منطقة المعمورة، لمتابعة الوضع الحالي للمرافق والمنشآت والوقوف على فرص التطوير والاستثمار.

