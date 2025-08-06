«ميدغلف» تتكبد خسائر بـ1.47 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" للخسارة في الربع الثاني من 2025 بـ1.47 مليون ريال، مقابل أرباح بـ33.6 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تسجيل صافي خسارة، جاء على الرغم من تحقيق نتيجة إيجابية قبل الزكاة.
وبلغ صافي الربح لنفس الربع من العام السابق 33,608 مليون ريال، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للربع الحالي 3,394 مليون يال، مقارنةً بمبلغ 16,614 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق، بانخفاض 79.57% نتيجة انخفاض القيمة العادلة للأدوات المتداولة.
- بلغ إجمالي الدخل التشغيلي الآخر للربع الحالي 1,782 مليون ريال، مقارنةً بـ 27,443 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره 93.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأثر الاستثنائي للدخل المسجل خلال 2024.
ونوهت بتعويض هذه الآثار السلبية جزئيًا من خلال تحسن ملحوظ في صافي نتيجة خدمات التأمين إلى 22,172 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة قدرها 8,279 مليون ريال، في نفس الربع من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أداء التأمين الصحي الإجمالي والأداء الإيجابي لخطوط الممتلكات والحوادث.
وسجلت الشركة صافي خسارة بعد الزكاة قدرها 1,470 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ربح 19,638 مليون ريال في الربع السابق، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- إثبات مصروف زكاة إضافي بمبلغ 3,961 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض الربح قبل الضريبة إلى مبلغ سلبي- الخساره لربع بعد الزكاه والضريبة.
- بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للربع الحالي 3,394 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 12,407 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 72.64% نتيجة انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
- تراجع نتيجة صافي التأمين والنتيجة المالية إلى خسارة قدرها 2,685 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ 12,094 مليون ريال في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أداء أعمال تأمين المركبات.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 18,168 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 59,869 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 69.65% ويعود ذلك للأسباب التالية:
بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للفترة الحالية 15,801 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 32,753 مليون ريال، للفترة السابقة، بانخفاض قدره 51.76% نتيجة انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
انخفض الدخل الآخر من 19,313 مليون ريال خلال النصف الأول 2024 إلى مصروف قدره 2,081 مليون ريال خلال النصف الأول 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تسجيل صافي خسارة، جاء على الرغم من تحقيق نتيجة إيجابية قبل الزكاة.
وبلغ صافي الربح لنفس الربع من العام السابق 33,608 مليون ريال، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للربع الحالي 3,394 مليون يال، مقارنةً بمبلغ 16,614 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق، بانخفاض 79.57% نتيجة انخفاض القيمة العادلة للأدوات المتداولة.
- بلغ إجمالي الدخل التشغيلي الآخر للربع الحالي 1,782 مليون ريال، مقارنةً بـ 27,443 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره 93.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأثر الاستثنائي للدخل المسجل خلال 2024.
ونوهت بتعويض هذه الآثار السلبية جزئيًا من خلال تحسن ملحوظ في صافي نتيجة خدمات التأمين إلى 22,172 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة قدرها 8,279 مليون ريال، في نفس الربع من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أداء التأمين الصحي الإجمالي والأداء الإيجابي لخطوط الممتلكات والحوادث.
وسجلت الشركة صافي خسارة بعد الزكاة قدرها 1,470 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ربح 19,638 مليون ريال في الربع السابق، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- إثبات مصروف زكاة إضافي بمبلغ 3,961 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض الربح قبل الضريبة إلى مبلغ سلبي- الخساره لربع بعد الزكاه والضريبة.
- بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للربع الحالي 3,394 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 12,407 مليون ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 72.64% نتيجة انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
- تراجع نتيجة صافي التأمين والنتيجة المالية إلى خسارة قدرها 2,685 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ 12,094 مليون ريال في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أداء أعمال تأمين المركبات.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 18,168 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 59,869 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 69.65% ويعود ذلك للأسباب التالية:
بلغت نتائج الاستثمارات الصافية للفترة الحالية 15,801 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 32,753 مليون ريال، للفترة السابقة، بانخفاض قدره 51.76% نتيجة انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
انخفض الدخل الآخر من 19,313 مليون ريال خلال النصف الأول 2024 إلى مصروف قدره 2,081 مليون ريال خلال النصف الأول 2025.