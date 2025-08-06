«بحر العرب» تحصل على تسهيلات بـ26 مليون ريال من بنك الرياض

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الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - حصلت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 26 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر ورهن عقاري.
وتهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات إلى التوسع في المشاريع الحكومية لزيادة إيراداتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 26 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
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وتهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات إلى التوسع في المشاريع الحكومية لزيادة إيراداتها.