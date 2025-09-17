الاقتصاد

تونكوين (TONUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 17-09-2025

2025-09-17 12:34PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة.
  • تواصل الضغط السلبي على العملة نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.
  • توقعات بانخفاض سعر العملة خلال التداولات القادمة، مستهدفاً مستوى الدعم المحوري 3.0218$.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من كل ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.,

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.2018$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.0218$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

