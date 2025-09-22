- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-22 12:49PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر عملة Hedera Hashgraph (HBARUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 0.21097$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 0.19103$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط