أسهم تعدين البيتكوين تنخفض بعد تخلّي 'مايكروسوفت' عن خطط مراكز البيانات

انخفضت أسهم شركات تعدين البيتكوين (BTC) بعد أن تخلّت شركة التكنولوجيا العملاقة "مايكروسوفت" عن خططها للاستثمار في مراكز بيانات جديدة مخصّصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بسبب احتمال حدوث فائض في العرض، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن "بلومبرغ" وبيانات من "Google Finance".

وأظهرت البيانات تراجع أسهم شركات تعدين الأصول المشفّرة، مثل "Bitfarms" و"CleanSpark" و"Core Scientific" و"Hut 8" و"Marathon Digital" و"Riot"، بنسب تراوحت بين 4% و12% بالتزامن مع صدور الخبر.

وتُبرز هذه التراجعات في أسعار الأسهم مدى اعتماد شركات التعدين المشفّرة بشكل متزايد على أعمال نماذج الذكاء الاصطناعي، بعد أن أثّر "الانقسام النصفي" لشبكة "البيتكوين" في أبريل 2024 سلبًا على عائدات التعدين.

أداء سهم "CORZ" خلال التداول اليومي في "ناسداك". المصدر: Google Finance

وتعليقاً على الحدث، قالت شركة "Coin Metrics" في تقريرٍ صدر في مارس إن شركات التعدين "تتجه إلى استضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كوسيلةٍ لتوسيع الإيرادات وإعادة توظيف البنية التحتية الحالية لخدمة الحوسبة عالية الأداء".

فعلى سبيل المثال، تعهّدت شركة "Core Scientific" في يونيو 2024 بتخصيص 200 ميغاواط من طاقة الأجهزة لدعم أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي لشركة "CoreWeave".

وفي أغسطس 2024، صرّحت شركة إدارة الأصول "VanEck" بأن أسهم تعدين "البيتكوين" قد تشهد زيادة جماعية بنحو 37 مليار دولار في القيمة السوقية إذا تم الاستثمار بكثافة في دعم الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فقد واجهت شركات التعدين صعوباتٍ هذا العام، إذ أدّت أسعار العملات المشفّرة المتراجعة إلى تفاقم الضغوط على الشركات المتأثرة بالفعل بانقسام أبريل، بحسب ما أفادت به "JPMorgan" في مارس. ومن الممكن أن تؤدي تراجع شهية السوق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مزيدٍ من الضغوط.

قد تحقّق شركات تعدين "البيتكوين" مكاسب في التقييم السوقي من خلال التحول نحو الذكاء الاصطناعي. المصدر: VanEck

خفض قدرات الحوسبة

في 26 مارس، قال محلّلو "TD Cowen" إن "مايكروسوفت" تخلّت عن خططها لبناء عدة مراكز بياناتٍ جديدة، والتي كان من المقرر أن تولد نحو 2 غيغاواط من الطاقة، وفقًا لـ"بلومبرغ".

ونُسب قرار "مايكروسوفت" إلى تصوّر بوجود فائض في قدرات الحوسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قرار الشركة بعدم المضي قدمًا في بعض الشراكات المخطط لها مع شركة "OpenAI" المطورة لـ"ChatGPT".

وخلال الأشهر الستة الماضية، ألغت "مايكروسوفت" العديد من عقود إيجار مراكز البيانات وأجّلت خططًا لإضافة مزيد من القدرات، بحسب "بلومبرغ".

ومن المتوقع أن تتباطأ استثمارات "مايكروسوفت" في مراكز البيانات بشكلٍ أكبر في النصف الثاني من عام 2025، مع استكمال الشركة لمشاريع بناء بقيمة 80 مليار دولار وتحوّلها نحو تجهيز المراكز الحالية بالأجهزة والمعدات، بحسب التقرير.

