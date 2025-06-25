نائب محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية يدعو إلى طرح تدريجي للعملات المستقرة

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 03:51 مساءً - دعا "ريو سانغ داي"، نائب محافظ بنك كوريا، إلى أن تكون البنوك التجارية المنظّمة هي المصدر الأساسي للعملات المستقرة في البلاد خلال المراحل الأولى، على أن يتم التوسّع لاحقًا إلى قطاعات أخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الإخبارية، صرّح "ريو" خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء بأن العملة المستقرة المقومة بالوون الكوري يجب أن تُطرح أولًا من خلال البنوك التجارية الخاضعة للتنظيمات المالية الصارمة لضمان وجود شبكة أمان مناسبة.

وقال:

"من المفضل أن يُسمح بإصدار العملات المستقرة في البداية من قبل البنوك، نظرًا لكونها خاضعة لمستويات أعلى من الرقابة المالية، ثم التوسع تدريجيًا ليشمل القطاع غير المصرفي. الهدف هو إنشاء شبكة أمان، بالنظر إلى احتمالية حدوث اضطرابات في السوق أو أضرار للمستهلكين."

مخاوف مستمرة لدى البنك المركزي من العملات المستقرة

رغم هذا التوجه، لا يزال البنك المركزي متحفظًا تجاه العملات المستقرة. وأوضح "ريو" أن طرح هذه العملات قد يؤدي إلى تسريع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، بل وقد "يُحدث تحولًا في النهج الأساسي الذي تتبناه البلاد فيما يخص تحرير سوق الصرف الأجنبي وتدويل الوون الكوري".

وأضاف: "نحن بحاجة أيضًا إلى النظر في تداعيات ذلك على هيكلة القطاع المالي، بما في ذلك إمكانية تقديم نظام مصرفي ضيق النطاق".

وكان محافظ بنك كوريا، "ري تشانغ يونغ"، قد أشار في مؤتمر صحفي بتاريخ 18 يونيو إلى أنه لا يعارض مبدئيًا إصدار عملة مستقرة قائمة على الوون، لكنه أعرب عن قلقه بشأن كيفية إدارة تدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بها.

في 10 يونيو، اقترح الحزب الديمقراطي الحاكم، بزعامة الرئيس المنتخب حديثًا "لي جاي-ميونغ"، مشروع قانون الأصول الرقمية الأساسي، والذي يسمح للشركات التي تمتلك رأس مال لا يقل عن 500 مليون وون (نحو 368 ألف دولار أمريكي) بإصدار عملات مستقرة.

نائب محافظ بنك كوريا، ريو سانجداي، يرغب في البداية أن تكون البنوك المصدر الرئيسي للعملات المستقرة. المصدر: بنك كوريا

العملات الرقمية للبنوك المركزية كإجراء مضاد

ووفقًا لتقرير صحيفة "تشوسون ديلي"، صرّح "ريو" خلال المؤتمر ذاته أن البنك المركزي سيواصل المضي قدمًا في تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) باعتبارها "إجراءً مضادًا للعملات المستقرة".

وكانت الحكومة، بالتعاون مع بنك كوريا ولجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية، قد أعلنت في 24 مارس عن إطلاق تجربة تجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي، من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو.

وقال ريو: "نظرًا لأن موقف الحكومة من العملات المستقرة لا يزال غير واضح، إلى جانب وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن القوانين والسياسات ذات الصلة، فإن توقيت تنفيذ المرحلة الثانية من التجربة سيُحدد بالتشاور مع البنوك."

طرح العملات المستقرة عالميًا

كوريا الجنوبية ليست الدولة الوحيدة التي تدرس خيارات العملات المستقرة. فقد أفاد تقرير لبلومبيرغ في 19 يونيو بأن شركة "فيزا" دخلت في شراكة مع Yellow Card Financial، وهي منصة أفريقية للدفع بالعملات المستقرة، لتعزيز التبني في القارة.

كما اقترح مسؤول في وزارة المالية الروسية في أبريل خطة لتطوير عملة مستقرة حكومية. وفي الشهر نفسه، تعاونت ثلاث مؤسسات كبرى في أبو ظبي لإطلاق عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالدرهم.