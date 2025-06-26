خيبة أمل كبيرة: المستخدمون يكتشفون أن Ledger تتخلى عن دعم جهاز "Nano S" القديم

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - ففي تحديث الربيع الذي نُشر في 30 مايو، أوضحت Ledger أنها ستتوقف عن دعم Nano S، مما يعني أنه لن يتم قبول تطبيقات أو ميزات جديدة أو تحديثات مستقبلًا. وكانت الشركة قد نشرت أيضًا إشعارًا في أبريل تحث فيه المستخدمين على الترقية إلى جهاز جديد.

وقد تم إطلاق جهاز Nano S في عام 2016، ما يعني أن بعض هذه الأجهزة تقترب من عمر 10 سنوات.

كما شجعت الشركة المستخدمين على التأكد من امتلاكهم لعبارة الاسترداد السرية المكونة من 24 كلمة لضمان استمرار إمكانية الوصول إلى أصولهم.

ردود الفعل المتأخرة والمحبطة

ورغم أن الإعلان نُشر قبل شهر، إلا أن كثيرًا من المستخدمين لم ينتبهوا إليه إلا مؤخرًا، حيث تباينت تعليقاتهم بين الغضب وخيبة الأمل والتقبل المُرّ لحقيقة أن شركات التكنولوجيا كثيرًا ما تتخلى عن المنتجات القديمة.

وقال مستخدم يُدعى Pcaversaccio، ويعمل ضمن منظومة إيثيريوم، يوم الأربعاء: "ما فعلته Ledger غير لائق على الإطلاق أن تُجبر الجميع فعليًا على شراء جهاز جديد وإدخال العبارة السرية فيه".

المصدر: Pcaversaccio

وأضاف: "أنا أتفهم أنكم تمثلون شركة ربحية، لكن لا تعبثوا مع مسألة التوافق مع الإصدارات السابقة. الكثيرون يعتمدون على Nano S. أنتم من الأطراف القليلة الموثوقة، والآن تبدأون بتقييد الميزات الجديدة والوصول إليها لدوافع تجارية فقط".

وأشارت Ledger في إشعارها الصادر في أبريل إلى أن مشهد العملات المشفرة قد تغيّر كثيرًا منذ إطلاق Nano S، وأن "سعته التخزينية المحدودة باتت عائقًا لا يسمح بدعم أغلب حالات الاستخدام الحديثة".

خيبة أمل وقلق من مخاطر أمنية

قال المستخدم "Beau"، مدير مشروع الأمان في Pudgy Penguins، إن القرار "محبط للغاية"، مضيفًا: "إذا كنت تستخدم Nano S حاليًا، تأكد من حفظ عبارتك السرية، وإذا لزم الأمر، انقل أصولك إلى محافظ جديدة. لا ترغب أن تُفاجأ بجهاز معطل بعد انتهاء التحديثات".

المصدر: Beau

من جانبه، تساءل مستخدم آخر يُدعى Juan، وهو عضو في منظومة Nillion، قائلًا: "هل ستقوم Ledger ببساطة بإيقاف أجهزة الناس القديمة وتجبرهم على شراء الجديد؟ هل أقرأ هذا بشكل صحيح؟ ما هذا بحق الجحيم؟".

كما أبدى آخرون قلقهم بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام الجهاز بعد توقف الدعم، متسائلين عما إذا كان لا يزال بإمكانهم استخدام Nano S بأمان.

ورد Beau قائلاً: "أعتقد أنه سيستمر في العمل، لكنه لن يحصل على أي تحديثات، ما يعني أنه سيكون أكثر عرضة للأعطال أو الثغرات الأمنية".

وحذّرت Ledger من أن عدم الترقية من جهاز Nano S سيحرم المستخدمين من ميزات الأمان الحديثة، والدعم الفني، والتوافق مع التحديثات القادمة لشبكات البلوكشين.

أما Roman Semenov، مطوّر Tornado Cash المُلاحق من قِبل الحكومة الأمريكية، فقد قال إنه لم يُحدث جهازه Ledger منذ سنوات: "توقفت عن تحديثه عندما بدأوا بطرح ميزة النسخ الاحتياطي السحابي في البرمجيات. لا يحتاج فعليًا إلى تحديثات ليعمل".

ولم ترد شركة Ledger على طلب Cointelegraph للتعليق حتى لحظة النشر.