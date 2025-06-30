ترقية Maxwell تقلّص زمن الكتلة في سلسلة BNB إلى 0.8 ثانية وتعزز كفاءة الشبكة

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 09:46 مساءً - ارتفعت سرعة معالجة الكتل في سلسلة BNB الذكية بعد تنفيذ ترقية "ماكسويل"، حيث انخفض متوسط زمن الكتلة إلى 0.8 ثانية، بعدما كان 1.5 ثانية يوم الإثنين.

وتهدف عملية الهارد فورك "ماكسويل" إلى تقليص زمن الكتلة إلى النصف، إلى جانب تحسينات تقنية أخرى. وأوضحت سلسلة BNB يوم الخميس أن الترقية ستجعل المعاملات أسرع للمستخدمين، وستوفر تطبيقات لامركزية أكثر تفاعلية للمطورين، كما ستقلل من زمن الاستجابة في تطبيقات التمويل اللامركزي، وتعزز من قابلية التوسع، وتزامن المدققين، وكفاءة الشبكة عمومًا.

وقالت الفريق المطور: "هذه ليست مجرد ترقية أخرى بل قفزة تقنية إلى الأمام نحو كتل أسرع وتنسيق أفضل بين المدققين وأداء أكثر سلاسة للشبكة".

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وكانت ترقية "ماكسويل" قد جرى جدولتها لتدخل حيّز التنفيذ في 30 يونيو عند الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت العالمي، عقب إطلاقها على الشبكة التجريبية في 26 مايو.

تحسينات على سرعة المراسلة والتزامن

تتضمن عملية الهارد فورك ثلاث مقترحات رئيسية هي BEP-524 وBEP-563 وBEP-564، والتي تهدف جميعها إلى تحسين السرعة والموثوقية الجوهرية للسلسلة.

يركز BEP-563 على تحسين الاتصال بين المدققين عبر نظير إلى نظير، وتسهيل تبادل مقترحات الكتل بسرعة أكبر، وإنشاء شبكة مدققين أكثر استقرارًا، وتقليل مخاطر فقدان الأصوات أو تأخر التزامن.

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المصدر: BNB Chain developers

أما BEP-564، فيُضيف نوعين جديدين من الرسائل إلى البروتوكول: GetBlocksByRangeMsg، لطلب عدة كتل حديثة دفعة واحدة، وRangeBlocksMsg، لتمكين الرد بجميع الكتل المطلوبة في استجابة واحدة.

ووفقًا لفريق BNB، فإن ذلك "يُحسّن بشكل كبير من سرعة التزامن على مستوى الشبكة".

أما BEP-524، فهو المسؤول عن تقليص زمن الكتلة، بعد ترقية "لورنتز" في أبريل التي خفضت الزمن من ثلاث ثوانٍ إلى 1.5 ثانية.

تعليمات للمطورين والمدققين

شدد فريق السلسلة على ضرورة أن يقوم المطورون باختبار تطبيقاتهم اللامركزية على إيقاع الكتل الجديد، وتعديل أي وظائف تعتمد على فواصل زمنية مدتها 1.5 ثانية، وإعادة مراجعة المنطق الزمني.

وقال الفريق: "إذا تعطّل شيء ما، فغالبًا المشكلة في كودك — لا في السلسلة".

أما بالنسبة للمدققين، فعليهم التأكد من أن أنظمتهم قادرة على التعامل مع فاصل زمني قدره 0.75 ثانية، والاستعداد لزيادة حجم الرسائل ودورات إجماع أسرع.

ارتفاع في سعر BNB قبل الترقية

سجل سعر توكن BNB، العملة الأصلية للسلسلة، ارتفاعًا في الفترة التي سبقت ترقية "ماكسويل". فقد ارتفع بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي، وتراوح سعره بين 617 و655 دولارًا.

وخلال آخر 24 ساعة، ارتفع BNB بنسبة 1.2% ليتداول عند 655.70 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko. ومع ذلك، لا يزال منخفضًا بنسبة 17% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 788 دولارًا، والذي بلغه في 4 ديسمبر.