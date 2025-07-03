قاض أمريكي يسمح باستمرار دعوى “Celsius” ضد شركة التيثر بقيمة 40,000 بيتكوين!

أصدر قاضي الإفلاس الأمريكي “مارتن غلين” حكم يسمح لشركة “Celsius Network” بمواصلة دعواها القضائية ضد شركة التيثر، في قضية تتركز حول مزاعم ببيع غير قانوني لما يقرب من 40,000 بيتكوين في يونيو 2022، ما تسبب بخسائر تتجاوز 4 مليار دولار.

بحسب وثائق المحكمة المرفوعة في نيويورك، تتهم “Celsius” شركة التيثر بإجراء بيع بأسعار بخسة للبيتكوين بقيمة 812 مليون دولار دون الالتزام بالمهلة الزمنية المتفق عليها لتقديم الضمانات، وهو ما اعتبرته الشركة خرق للاتفاق وإضرار بمبادئ حسن النية والتعامل العادل بموجب قانون جزر فيرجن البريطانية.

وذكر القاضي أن الموافقة الشفوية المزعومة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius”، “أليكس ماشينسكي”، على البيع لا تعدّ مبرر قانوني كافي.

ورغم سماح المحكمة باستمرار أجزاء من القضية، فقد أسقط القاضي بعض الدعاوى ضد كيانات تابعة للتيثر لعدم وجود اختصاص قضائي، كما رفض الادعاءات المتعلقة بتطبيق قانون الإفلاس الأمريكي خارج البلاد.

كذلك، قررت المحكمة أن “Celsius” لم تثبت وقوع خرق لقانون جزر فيرجن البريطانية.

تدور القضية حول بيع التيثر للبيتكوين خاص بـ “Celsius” بسعر متوسط قدره 20,656 دولار خلال هبوط السوق، وهو أقل من السعر السوقي حينها.

وتزعم “Celsius” أن العائدات تم تحويلها إلى حسابات “Bitfinex” التابعة لشركة التيثر، مع تورط موظفين وكيانات أمريكية تمنح القضية صفة الاختصاص داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، قدمت التيثر طلب لرفض الدعوى، واصفة إياها بأنها لا أساس لها ومحاولة احتيال سافرة، مشيرة إلى أن قرار بيع البيتكوين جاء بطلب من فريق “Celsius” نفسه في محاولة للحد من خسائرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، “باولو أردوينو”، أن شركته تصرفت بناء على طلب “Celsius” لتصفية استثمارات بقيمة 815 مليون دولار.

تأتي كل هذه التطورات بعد إعلان إفلاس شركة “Celsius” في يناير 2024، وسجن رئيسها التنفيذي السابق “ماشينسكي” لمدة 12 عام بتهم تتعلق بالاحتيال المالي.

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