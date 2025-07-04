منقّب منفرد للبيتكوين يربح 350 ألف دولار باستخدام جهاز بقوة 2.3 بيتاهاش فقط في حدث نادر الحدوث

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - نجح منقّب منفرد للبيتكوين في تحقيق مكاسب ضخمة، بعدما استخرج كتلة كاملة باستخدام جهاز تعدين منخفض القدرة نسبيًا، ليحصل على ما يقارب 350,000 دولار من عملات البيتكوين.

وقال بيت ريزو، مؤرخ البيتكوين المعروف، إن هذا المنقّب "تغلب على احتمالات لا تُصدق" يوم الخميس وتمكن من تعدين كتلة كاملة. وهنّأ مدير مجمع التعدين CKpool، حيث تم تعدين الكتلة، المنقّب المحظوظ، مشيرًا إلى أنه استخدم فقط 2.3 بيتاهاش لحل الكتلة.

وأضاف: "يملك منقّب بهذه القدرة احتمالًا يقدر بـ1 من كل 2800 لاستخراج كتلة يوميًا، أي مرة واحدة كل 8 سنوات تقريبًا" وهي نسبة تعادل نحو 0.004%.

ووفقًا لموقع Mempool Space، فقد تمكن هذا المنقّب من حل الكتلة رقم 903883، ليحصل على مكافأة قدرها 3.173 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 349,028 دولارًا.

تم تعدين كتلة واحدة. المصدر: Mempool Space



معدات التعدين الفردي تنتج قدرة هاش أقل

رغم عدم معرفة المواصفات الدقيقة للجهاز المستخدم، إلا أنه من المحتمل أن المنقّب استخدم عددًا من أجهزة ASIC الأقدم التي يمكنها إنتاج 2.3 بيتاهاش في الثانية من قوة الهاش.

أما أجهزة التعدين الفردي الصغيرة كهواة، مثل Bitaxe Gamma وFutureBit Apollo BTC وCanaan Avalon Nano 3، فهي تنتج فقط عدة تيراهاش في الثانية. أما وحدات USB الصغيرة مثل NerdMiner Pro v2، فهي لا تنتج سوى كيلوهاتشات، وفرصتها في تعدين كتلة كاملة شبه معدومة.

وللحصول على فرصة واقعية لاستخراج كتلة واحدة شهريًا، يحتاج المنقّب المنفرد إلى قدرة تبلغ نحو 166,000 تيراهاش/ثانية، وهو ما يعادل نحو 500 وحدة من جهاز Antminer S21 Hydro، والتي تتطلب استثمارًا أوليًا بملايين الدولارات، بحسب تقرير سابق من Cointelegraph.

سوابق منقّبين محظوظين

في فبراير، نجح منقّب منفرد آخر في تعدين الكتلة 883,181، التي كانت قيمتها حينها أكثر من 300,000 دولار. وقد تمّ التكهّن باستخدامه لجهاز Bitaxe.

وفي يونيو، تمكّن منقّب آخر من استخراج الكتلة 899,826، ليحصل على مكافأة قدرها 330,000 دولار، في وقت كانت فيه صعوبة الشبكة عند مستويات قياسية.

ورغم أن التعدين الفردي يتأثر بقوة الهاش، إلا أن النجاح فيه يعتمد بشكل أساسي على الاحتمالات. فبقدرة 2.3 PH/s، تبلغ فرصة المنقّب في تعدين كتلة واحدة نحو 1 من كل 375,300 كتلة، وفقًا لموقع SoloChance.

انخفاض في إنتاج التعدين الصناعي

في المقابل، انخفض إنتاج بعض الشركات الكبرى في مجال تعدين البيتكوين خلال يونيو، ومنها Riot Platforms وCipher Mining وMARA Holdings. وقد أوقفت بعض الشركات عملياتها مؤقتًا لتجنّب رسوم ذروة الطلب المكلفة في ولاية تكساس خلال فصل الصيف.