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وجّهت منصة “Susbarium” تحذير عاجل لمجتمع “شيبا إينو” (SHIB) بشأن عملية تصيّد احتيالي جديدة تنتحل اسم محفظة “Exodus” الشهيرة.
يقوم المحتالون بإرسال بريد إلكتروني مزيف يدّعي أن المحافظ بحاجة إلى تنشيط، ويطلب من المستخدمين النقر على رابط مزيف أو إدخال عبارة الاسترداد السرية (seed phrase).
وأكدت “Susbarium” أن هذه الرسائل احتيالية بالكامل، وأن محفظة “Exodus” لا تطلب أبدا من المستخدمين إدخال عباراتهم السرية أو النقر على روابط مشبوهة.
كما شددت على ضرورة تجاهل أي بريد إلكتروني من هذا النوع وعدم التفاعل معه.
وتزايدت عمليات التصيّد الاحتيالي مؤخرا في قطاع العملات الرقمية المشفرة، ما يدعو المستخدمين للبقاء متيقظين وحصر تعاملاتهم عبر المواقع الرسمية فقط.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه أمني: حملة تصيّد احتيالي جديدة تستهدف حاملي العملات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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