تدفّقات بقيمة مليار دولار لصناديق العملات المشفّرة... وصافي الأصول يسجّل مستويات قياسية جديدة

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - سجّلت منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة أسبوعًا آخر من التدفقات الإيجابية، رغم استمرار التقلبات في الأصول الرقمية الكبرى مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH).

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة CoinShares يوم الإثنين، سجلت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) المرتبطة بالعملات المشفّرة عالميًا تدفقات بلغت 1.04 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

وبفضل هذه التدفقات الجديدة، واصلت صناديق ETP كسر الأرقام القياسية لإجمالي التدفقات السنوية حتى تاريخه (YTD)، لتسجّل أعلى مستوى تاريخي جديد بلغ أقل بقليل من 19 مليار دولار، بحسب جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في CoinShares.

كما ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق ETP الخاصة بالعملات المشفّرة إلى 188 مليار دولار، مقارنة بـ184.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا.

بيتكوين يتصدّر التدفقات بـ790 مليون دولار

قاد صناديق بيتكوين المشهد الأسبوع الماضي، إذ سجلت تدفقات داخلة بلغت 790 مليون دولار، أي ما يعادل 76% من إجمالي تدفقات صناديق العملات المشفّرة خلال نفس الفترة.

لكن باترفيل أشار إلى أن وتيرة التدفقات نحو صناديق بيتكوين تباطأت مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، والتي بلغ متوسطها 1.5 مليار دولار أسبوعيًا.

تدفقات صناديق العملات المشفّرة حسب الأصول حتى يوم الجمعة (بالملايين). المصدر: CoinShares

وكتب باترفيل: "يشير هذا التراجع في وتيرة التدفقات إلى أن المستثمرين باتوا أكثر حذرًا مع اقتراب بيتكوين من أعلى مستوياته التاريخية".

تحوّل محتمل نحو صناديق إيثر؟

جاءت صناديق إيثر في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 225 مليون دولار، لتسجّل الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التدفقات الإيجابية.

وقال باترفيل إن متوسط التدفقات الأسبوعية كنسبة من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بلغ 1.6% خلال هذه الفترة، وهو أعلى بكثير من نسبة بيتكوين البالغة 0.8%، مشيرًا إلى "تحوّل ملحوظ في مزاج المستثمرين لصالح إيثريوم".

شهدت صناديق BlackRock للعملات المشفّرة تدفقات بلغت 436 مليون دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي تدفقات الأسبوع الماضي على مستوى الجهات المصدّرة.

الولايات المتحدة تتصدّر التدفقات رغم عطلة 4 يوليو

من الناحية الجغرافية، تركزت معظم التدفقات نحو صناديق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة، رغم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وقادت الولايات المتحدة التدفقات بقيمة مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ38.5 مليون دولار وسويسرا بـ33.7 مليون دولار.

تدفقات صناديق العملات المشفّرة حسب الدول حتى يوم الجمعة (بالملايين). المصدر: CoinShares

في المقابل، ظلّ المزاج الاستثماري ضعيفًا في دول مثل كندا والبرازيل، حيث شهدتا تدفقات خارجة بلغت 29.3 مليون دولار و9.7 ملايين دولار على التوالي.

وجاء هذا الضعف في كندا رغم إطلاق شركة 3iQ لصندوق تداول فوري (ETF) لعملة XRP في بورصة تورنتو في منتصف يونيو.

مزاج "الطمع" يهيمن رغم تقلبات السوق

ورغم التباطؤ في تدفقات صناديق بيتكوين، حافظت معنويات السوق عمومًا على طابعها الإيجابي خلال الأسبوع الماضي.

فبحسب بيانات موقع Alternative.me، سجّل مؤشر "الخوف والطمع" للعملات المشفّرة مستوى 66، ما يضعه ضمن منطقة "الطمع".

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفّرة. المصدر: Alternative.me

وجاء هذا المزاج الإيجابي رغم التقلبات الحادة في سعر بيتكوين، التي هبطت إلى أدنى مستوى عند 105,400 دولار يوم الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى ما فوق 110,000 دولار يوم الخميس، بحسب بيانات CoinGecko.

وتبعًا لتحركات بيتكوين، انخفض سعر إيثر أيضًا إلى ما دون 2,400 دولار يوم الثلاثاء، ثم ارتفع لاحقًا إلى ما فوق 2,620 دولار في 3 يوليو.