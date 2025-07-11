خارطة طريق مؤسسة إيثيريوم تستهدف دمج zkEVM على الشبكة الرئيسية خلال عام

تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 06:51 مساءً - تستعد شبكة إيثيريوم لترقية معمارية كبرى قد تشهد دمج آلة إيثيريوم الافتراضية المبنية على إثباتات المعرفة الصفرية (zkEVM) مباشرة ضمن البلوكتشين الأساسي من الطبقة الأولى خلال عام واحد.

وفي منشور للمهندسة صوفيا غولد، المطورة في فريق دعم بروتوكول مؤسسة إيثيريوم (EF)، أوضحت المؤسسة خطتها لاستبدال آلية تنفيذ الكتل التقليدية بإثباتات المعرفة الصفرية (ZK-proofs).

بدلًا من أن يُطلب من كل مدقّق إعادة تنفيذ كتل المعاملات للتحقق منها، سيتحوّل النظام إلى آلية تعتمد فقط على التحقق من إثباتات ZK، وهي بمثابة إيصالات تشفيرية صغيرة تؤكد صحة تنفيذ المعاملات دون الحاجة إلى إعادة الحساب.

وتقترح خارطة الطريق أن يُسمح للمدققين بالتحقق من تنفيذ الكتل باستخدام إثباتات لا تعتمد على الحالة (stateless) مقدمة من عدة آلات افتراضية مبنية على إثباتات المعرفة الصفرية (zkVMs). هذا يعني وجود جهات تحقق مستقلة متعددة تقوم بمراجعة العديد من الإثباتات، مما يضيف طبقة أمان إضافية دون إبطاء أداء الشبكة.

إيثيريوم في طريقها لتصبح أكبر تطبيق مبني على ZK في العالم

تُعد إثباتات ZK تقنية تشفيرية تتيح لطرف معيّن إثبات صحة معلومة ما دون الكشف عن تفاصيلها. وتُستخدم هذه الطريقة للتحقق من بيانات حساسة دون الحاجة لكشف تلك البيانات.

تسعى مؤسسة إيثيريوم لأن تتحول الشبكة في نهاية المطاف إلى أكبر تطبيق مبني على تقنية ZK عالميًا. ولإنجاح عملية الانتقال، سيتم تحديد "الإثبات في الزمن الحقيقي" كمعيار تقني وعتادي يجب أن تسعى فرق zkVM إلى تحقيقه.

تدفع المؤسسة فرق zkVM إلى الالتزام بمجموعة أهداف تقنية تضمن أن تكون هذه التكنولوجيا سريعة وآمنة ويمكن تشغيلها من المنزل. على وجه التحديد، ترغب المؤسسة بأن يتم توليد إثباتات خلال أقل من 10 ثوانٍ، وأن تكون آمنة، وقابلة للتشغيل على أجهزة لا تتجاوز كلفتها 100,000 دولار، وتستهلك أقل من 10 كيلوواط من الكهرباء.

مثل هذا الإنجاز من شأنه تمكين الأفراد العاديين من المساهمة في تأمين الشبكة، وحماية إيثيريوم من الرقابة والتحكم المركزي.

نشر ZK في إيثيريوم سيتم بشكل تدريجي

قالت غولد إن التغيير سيتم بشكل تدريجي، حيث ستُشغّل عملاء ZK اختياريًا إلى جانب إعدادات المدققين الحالية. ولكن مع إثبات هذه الأنظمة موثوقيتها وأدائها العالي، ستنتقل الشبكة إلى نموذج يعتمد على التحقق من الإثباتات بدلًا من إعادة تنفيذ المعاملات.

ورغم أن الجدول الزمني يبدو طموحًا، إلا أن المؤسسة ترى أن التقدّم السريع في أبحاث ZK والمبادرات مفتوحة المصدر يجعل تحقيقه ممكنًا. وقد دعت المؤسسة فرق zkVM إلى العمل الجاد نحو تحقيق إثباتات فورية يمكن تنفيذها من المنزل.