مخترق منصة GMX يُعيد مبلغ 40 مليون دولار بعد قبول مكافأة بقيمة 5 مليون دولار

أعاد مخترق منصة التداول اللامركزية “GMX” ما لا يقل عن 40.5 مليون دولار من الأصول الرقمية التي سُرقت خلال هجوم وقع في 9 يوليو، بعد استغلال ثغرة في العقود الذكية لمنصة “GMX V1”.

ووفقا لتحليل شركة “PeckShield”، شملت الأصول المُعادة عملات ETH وFRAX، حيث تمت إعادة 10.49 مليون دولار من FRAX أولا، ثم 32 مليون دولار على شكل ايثيريوم، قُدرت قيمتها لاحقا بـ35 مليون دولار نتيجة ارتفاع سعر ETH.

المخترق احتفظ بفارق السعر كمكافأة ضمن عرض “القبول الطوعي” من GMX، الذي تضمن وعدا بعدم اتخاذ إجراءات قانونية مقابل إعادة الأموال خلال 48 ساعة.

الحادث الناتج عن هجوم إعادة دخول، لم يؤثر على بروتوكول “GMX V2″، والذي لا يحتوي على نفس الخلل الأمني.

وبعد الحادث، رفع الفريق حدود سكّ رموز السيولة على V2، بينما ارتفع سعر GMX بنسبة تفوق 13% في أعقاب استعادة الثقة.

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