Bitfarms تعلن برنامج إعادة شراء 10% من أسهمها وتصف السهم بأنه "دون قيمته الحقيقية"

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 03:47 مساءً - أعلنت شركة تعدين البيتكوين Bitfarms عن إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم، يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 49.9 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 10% من أسهمها المتداولة علنًا، خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

ووافقت بورصة تورونتو (TSX) على البرنامج، الذي يشمل عمليات الشراء في كلٍّ من TSX وناسداك، وفقًا لإعلان الشركة الصادر يوم الثلاثاء. وقد أغلقت أسهم Bitfarms على ارتفاع بنسبة 16.8% في ناسداك.

وسيتم تحديد الحد الأقصى اليومي لعمليات الشراء في بورصة تورونتو عند 494,918 سهمًا، وهو ما يعادل 25% من متوسط حجم التداول اليومي خلال الأشهر الستة الماضية. أما في ناسداك، فلن تتجاوز عمليات إعادة الشراء الإجمالية 5% من إجمالي الأسهم القائمة خلال مدة البرنامج.

وأوضحت الشركة أنها ستدفع سعر السوق مقابل كل سهم يتم شراؤه خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو 2025 وحتى 27 يوليو 2026، على أن يتم إلغاء جميع الأسهم المُعادة، ما يقلل من عدد الأسهم المتاحة ويُحتمل أن يرفع من قيمة الأسهم المحتفظ بها من قبل المستثمرين.

وقال بن غانيون، الرئيس التنفيذي لشركة Bitfarms، إن هذه الخطوة تعكس ثقة الإدارة في أعمال الشركة، وتُظهر أن السهم حاليًا "دون قيمته الحقيقية". ولفت إلى توسّع الشركة في مجال الحوسبة عالية الأداء (HPC) ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى محفظة الطاقة التابعة لبيتفارمز في ولاية بنسلفانيا كعنصر محفز للنمو.

تأسست Bitfarms عام 2017، وتدير حاليًا 15 مركزًا لتعدين البيتكوين في الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وباراغواي. ويتم تداول أسهمها تحت الرمز BITF في بورصتَي TSX وناسداك.

التحول نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تأتي أخبار إعادة الشراء في وقتٍ تعيد فيه Bitfarms تشكيل هويتها كشركة تكنولوجيا تركّز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للتحوّط من آثار حروب تجارية محتملة عبر تعزيز حضورها في السوق الأمريكية.

وقد أصبح هذا التحول شائعًا بين شركات التعدين، خاصةً بعد تقليص مكافآت التعدين في حدث تنصيف البيتكوين لعام 2024، مما أثر على الأرباح. وتمتلك هذه الشركات مسبقًا بنية تحتية من معدات تبريد وطاقة قوية تناسب الحوسبة عالية الأداء، ما يسهل عليها الانتقال نحو استضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي تقريرها المالي للربع الأول من عام 2025، أعلنت Bitfarms عن خسارة صافية قدرها 36 مليون دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 6 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2024. كما تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 63% بعد أن كان 43% في العام الماضي، ما يعكس تداعيات تنصيف البيتكوين على ربحية التعدين.

كما ورد في التقرير أن الشركة أمنت تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 300 مليون دولار من بنك Macquarie لتوسيع منشأتها للحوسبة عالية الأداء في بنسلفانيا، وباعت موقع تعدينها في باراغواي لصالح شركة Hive Digital مقابل 85 مليون دولار.

وقال غانيون:

"خلال هذا الربع، نفّذنا خطوات استراتيجية أساسية في تحولنا نحو السوق الأمريكية والحوسبة عالية الأداء."

وفي عام 2025، قامت Bitfarms بتعدين 693 بيتكوين، بتكلفة إنتاج مباشرة بلغت في المتوسط 47,800 دولار لكل بيتكوين.