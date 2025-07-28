أعلنت شركة “Windtree”، المدرجة في بورصة ناسداك، عن خطط لتأمين تمويل بقيمة 520 مليون دولار لتعزيز احتياطيها من عملة BNB المشفرة. يشمل التمويل اتفاقيتين: خط ائتمان أسهم عادية بقيمة 500 مليون دولار. واتفاقية شراء أسهم إضافية بقيمة 20 مليون دولار مع شركة “Build and Build Corp”، حيث سيتم تخصيص 99% من العائدات لشراء BNB. يتطلب التنفيذ الحصول على موافقة المساهمين لزيادة الأسهم المصرح بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد من الشركات العامة نحو الأصول الرقمية لتنويع محافظها المالية. أكد الرئيس التنفيذي لشركة “Windtree” أن تمويل عمليات شراء BNB يمثل محور في استراتيجية الشركة من خزينة BNB. كما دخلت “Windtree” في شراكة مع منصة “Kraken” لإدارة أصول BNB، بما يشمل خدمات الحفظ والتداول خارج المنصة. يُذكر أن عملة BNB تجاوزت مؤخرا 800 دولار، وسط اهتمام مؤسسي متزايد بها كخيار بديل عن البيتكوين والإيثيريوم. اقرأ أيضا: تزايد تقلبات السوق مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا لماذا يرى الكاتب “بالاجي سرينيفاسان” أن جميع الممتلكات ستُصبح مُشفرة؟



كانت هذه تفاصيل خبر شركة “Windtree” تسعى للحصول على 520 مليون دولار لجمع المزيد من العملة الرقمية BNB لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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