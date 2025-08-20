BTCS توزع أرباحًا ودفعة ولاء بالـ ETH بقيمة 0.40 دولار للسهم لمكافحة البيع على المكشوف

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 04:45 مساءً - شركة BTCS Inc.، المتخصصة في خزانة الإيثريوم، ستوزّع أرباحًا لمرة واحدة على شكل إيثريوم (ETH) إضافة إلى دفعة ولاء، بإجمالي 0.40 دولار للسهم تُدفع بالـ ETH، وذلك لمكافأة المساهمين والحد من "البيع على المكشوف المفترس".

وقالت الشركة، التي بدأت عملها كمنقّب للبيتكوين قبل أن تتحول إلى الإيثريوم، في بيان يوم الاثنين:

"تهدف هذه المدفوعات إلى مكافأة مساهمينا على المدى الطويل ومنحهم القدرة على التحكم في استثماراتهم عبر تقليص إمكانية إقراض أسهمهم للبائعين على المكشوف ذوي الممارسات المفترسة".

وأضافت الشركة أنها ستكون أول شركة متداولة علنًا توزّع أرباحًا بالـ ETH، في خطوة لاقت استحسان المستثمرين بعدما ارتفعت أسهم BTCS بنسبة 10.4% في اليوم ذاته.

أرباح ETH تُدفع في سبتمبر

أوضحت الشركة أن توزيعات الأرباح بالـ ETH التي أطلقت عليها اسم "Bividend" ستبلغ 0.05 دولار للسهم وتُدفع في 26 سبتمبر، بينما سيتم دفع 0.35 دولار للسهم كدفعة ولاء بالـ ETH في 26 يناير 2026 للمساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم حتى ذلك التاريخ. وأشارت BTCS إلى أن دفعة الولاء ستُمنح لجميع المساهمين باستثناء المدراء والموظفين وأعضاء مجلس الإدارة.

الشركة التي كانت سابقًا متخصصة في تعدين البيتكوين تسعى الآن للتميز وسط 69 كيانًا يمتلك خزائن إيثريوم يتنافسون على جمع أكبر كمية من الأصول.

BTCS تطمح لدخول قائمة أكبر 10 حاملي ETH

وفق بيانات StrategicETHReserve، تتصدر Bitmine Immersion Tech وSharpLink Gaming السباق باحتفاظهما بـ 1.5 مليون ETH و728,800 ETH على التوالي، بينما تأتي BTCS في المركز 11 برصيد 70,000 ETH تتجاوز قيمتها 303 ملايين دولار.

أكبر 15 جهة من حيث حيازات الإيثر (ETH). المصدر: StrategicETHReserve.xyz

منذ 2022، لجأت BTCS إلى أدوات التمويل اللامركزي مثل الاقتراض عبر Aave والتحصيص، لكنها لم تبدأ بتجميع كميات كبيرة من الإيثريوم إلا خلال الأشهر الماضية، عبر تمويل المشتريات من خلال عروض أسهم في السوق وإصدار سندات قابلة للتحويل، على غرار ما فعله منافسوها.

أسهم BTCS تتعافى جزئيًا

قفز سهم BTCS بنسبة 10.4% يوم الاثنين ليغلق عند 4.87 دولار، مستعيدًا بعضًا من خسائره منذ أن بلغ ذروته في 2025 عند 6.57 دولار في 18 يوليو، وفق بيانات Google Finance.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة المدرجة في بورصة ناسداك حاليًا 233 مليون دولار.