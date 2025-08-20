مجموعات صناعة الكريبتو تهاجم محاولات المصرفيين لإعادة صياغة قانون GENIUS

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - تواجه اثنتان من أبرز هيئات الضغط في صناعة العملات المشفرة وادي وول ستريت بعد محاولته الأخيرة لتقويض قانون العملات المستقرة الجديد في الولايات المتحدة.

في رسالة مشتركة موجهة إلى لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، دعت كل من مجلس الكريبتو للابتكار (CCI) ورابطة البلوكشين المشرعين إلى رفض توصيات الرابطة الأمريكية للمصرفيين (ABA) ومجموعات البنوك المحلية.

ووفقًا للتقارير، فقد حثّت عدة مجموعات مصرفية أمريكية، بقيادة معهد سياسة البنوك (BPI)، الكونغرس على تعديل قانون GENIUS بإغلاق ما وصفوه بـ "الثغرة" التي قد تسمح لمصدري العملات المستقرة وشركاتهم التابعة بدفع عوائد بشكل غير مباشر.

وفي رسالة بعثوا بها الأسبوع الماضي، حذرت تلك المجموعات من أن عدم معالجة هذه الفجوة قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع المصرفية التقليدية، مما يهدد تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

ثغرة في عوائد العملات المستقرة تُستغل من قِبل جماعات الضغط المصرفية. المصدر: معهد سياسات البنوك

ثغرة العوائد في العملات المستقرة

جادل المصرفيون أيضًا بأن القانون يحظر على مصدري العملات المستقرة تقديم عوائد بأنفسهم، لكنه لا يمنع صراحةً البورصات أو الشركات التابعة من القيام بذلك نيابة عنهم. واعتبروا أن هذا يمنح العملات المستقرة ميزة تنافسية من خلال جذب المستخدمين بعوائد مشابهة للحسابات الادخارية، لكن دون الخضوع للقواعد المصرفية ذاتها.

في المقابل، اتهمت مجموعات الكريبتو جماعات الضغط المصرفية بمحاولة إعادة فتح قضايا سبق حسمها بعد أشهر من المفاوضات، محذّرة من أن التعديلات المقترحة ستمنح البنوك التقليدية أفضلية غير عادلة على حساب الابتكار وخيارات المستهلكين.

وكتبت الهيئتان:

"العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات ليست ودائع مصرفية، وليست صناديق سوق نقدي، ولا منتجات استثمارية، وبالتالي فهي لا تخضع لنفس أنظمة التنظيم."

وأضافتا: "وعلى عكس الودائع المصرفية، فإن العملات المستقرة للمدفوعات لا تُستخدم في تمويل القروض."

كما أشارت الرسالة إلى المادة 16(d) من القانون، التي تسمح لفروع المؤسسات المصرفية ذات الميثاق المحلي بمزاولة أنشطة العملات المستقرة عبر الولايات من دون الحاجة إلى تراخيص إضافية. وطالبت جماعات البنوك بإلغاء هذه المادة، لكن CCI ورابطة البلوكشين قالتا إن ذلك سيعيد "النظام المجزأ والمشوَّه الذي يقيد التجارة بين الولايات."

وردّت المنظمتان أيضًا على المخاوف من أن العملات المستقرة ذات العوائد قد تستنزف ودائع البنوك المجتمعية، مستشهدتين بتحليل أجرته شركة Charles River Associates في يوليو 2025، والذي لم يجد أي صلة مباشرة بين نمو العملات المستقرة وتراجع الودائع المصرفية.

العملات المستقرة ذات العوائد تتجاوز 800 مليون دولار في المدفوعات

وزعت العملات المستقرة التي تقدم عوائد أكثر من 800 مليون دولار إجماليًا لحامليها حتى الآن، وفقًا لمنصة StableWatch.

وخلال آخر 30 يومًا، قادت Ethena Staked USDe المُرمز (sUSDe) المدفوعات بمقدار 30.71 مليون دولار، تلتها BUIDL التابعة لشركة Securitize بـ 8.39 مليون دولار، ثم Sky Ecosystem sUSDe بـ 6.78 مليون دولار.

عوائد العملات المستقرة. المصدر: Stablewatch

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة حاليًا 288 مليار دولار، وهو جزء صغير من المعروض النقدي للدولار الأمريكي، الذي أبلغ عنه الاحتياطي الفيدرالي عند 22 تريليون دولار نهاية يونيو.