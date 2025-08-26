محفظة مشفّرة وُصفت بأنها "مخترق Coinbase" تشتري سولانا بـ8 ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:34 مساءً - اشترت محفظة رقمية وُصفت من قِبل محللي أمن البلوكتشين بأنها "مخترق Coinbase" ما قيمته 8 ملايين دولار من سولانا (SOL) يوم الأحد، مستخدمةً أموالًا يُعتقد أنها غير مشروعة.

وبحسب منصة Lookonchain، قام المخترق بتحويل عملة DAI إلى USDC، ثم نقل الأموال إلى شبكة سولانا واشترى 38,126 سولانا بالقرب من مستوى 209 دولارات عبر عدة صفقات.

ويجري تداول سولانا حاليًا عند 202.15 دولار، ما يعني أن المخترق تكبّد خسارة دفترية منذ تنفيذ العملية.

وأشارت منصة تحليلات البلوكتشين Arkham إلى أن عنوان المحفظة مُوسوم باسم "مخترق Coinbase"، فيما زعمت Lookonchain أن المحفظة مرتبطة بسرقة تتجاوز 300 مليون دولار من مستخدمي Coinbase.

شراء للإيثر في يوليو

كان هذا المخترق المزعوم قد لفت الانتباه أول مرة قبل شهرين عندما باع 26,762 إيثر بقيمة 69.25 مليون دولار آنذاك.

كما ذكرت Lookonchain أنه في يوليو نفذ المخترق عمليتي شراء كبيرتين من نفس المحفظة؛ ففي 7 يوليو اشترى 4,863 إيثر بقيمة 12.55 مليون دولار، ثم في 19 يوليو اشترى 649 إيثر مقابل 2.3 مليون دولار بسعر 3,562 دولارًا للتوكن.

وكان محلل الأمن على السلسلة ZachXBT قد قدّر في مايو أن إجمالي خسائر مستخدمي Coinbase نتيجة عمليات احتيال هندسة اجتماعية بلغ نحو 330 مليون دولار، مشيرًا إلى تصاعد الاستراتيجيات الاحتيالية المتطورة لسرقة أموال مستثمري الكريبتو.

مخترق Radiant Capital يضاعف أرباحه

وليس "مخترق Coinbase" وحده من يتداول بأموال منهوبة. فقد اشترت محفظة مرتبطة باختراق Radiant Capital نحو 4,913 إيثر يوم الأربعاء الماضي، ثم باعت 4,131 إيثر يوم السبت، محققة ربحًا قدره 2.7 مليون دولار.

وقالت Lookonchain: "إن مخزونهم المسروق بقيمة 49.5 مليون دولار نما الآن إلى أكثر من 105 ملايين دولار"، أي بزيادة تقارب 114%.

وكان بروتوكول التمويل اللامركزي Radiant Capital قد تعرض للاختراق في منتصف أكتوبر 2024، عندما شهد بروتوكول الإقراض عبر السلاسل خرقًا أمنيًا بقيمة 58 مليون دولار على شبكتي BNB Chain وArbitrum.

حوّل المهاجم العائدات إلى إيثر، محتفظًا بنحو 21,957 إيثر بقيمة تقارب 103 ملايين دولار حتى 14 أغسطس، وفقًا لـLookonchain.

وأكد خبراء تحدثوا لـCointelegraph حينها أن الاستراتيجية لم تكن على الأرجح توقيتًا مقصودًا للسوق، بل نتيجة غير مقصودة لتقنيات التمويه لإخفاء الأموال المسروقة.

مخترقون آخرون خسروا

لكن ليس جميع المخترقين محظوظين. ففي يوليو، كانت Lookonchain تتابع محفظة وصفتها بأنها "على الأرجح تابعة لمخترقين"، حيث باعت 12,282 إيثر ثم أعادت الشراء بسعر أعلى أثناء تراجع السوق، ما أدى إلى خسارة قدرها 6.9 ملايين دولار.

وقالت الشركة: "المخترقون ليسوا بارعين في التداول."

وخلال تراجع آخر في السوق، باعت المحفظة نفسها 4,958 إيثر في 15 أغسطس، محققة ربحًا بلغ 9.75 ملايين دولار.