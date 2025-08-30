شركة "Grayscale" تتقدم بطلبات لتسجيل صندوق كاردانو وبولكادوت في البورصة

واصلت شركة “Grayscale” توسيع جهودها في مجال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) عبر تقديم نماذج تسجيل S-1 لصندوقي كاردانو وبولكادوت، في خطوة جديدة تهدف لإدراجهما في البورصات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لطلبات 19b-4 السابقة، ما يعكس التزام الشركة بإتاحة التعرض المنظم للعملات الرقمية البديلة.

صندوق ETF كاردانو:

قدمت “Grayscale” نموذج S-1 لصندوق ETF كاردانو المقترح، الذي سيُتداول في بورصة نيويورك “Arca” تحت الرمز “GADA”، وسيتتبع مؤشر أسعار CoinDesk.

سيتكون الصندوق من حيازات مباشرة لعملة ADA، دون استخدام الرافعة المالية أو المشتقات، على أن تتولى “Coinbase Custody” حفظ الأصول الرقمية.

يعتمد الصندوق على هيكل إداري سلبي مشابه لصناديق “Grayscale” السابقة، ويركز على الشفافية والتغطية الكاملة المدعومة بالأصول، بما يتماشى مع استراتيجيات الشركة المعتمدة لأصول رقمية أخرى.

صندوق ETF بولكادوت:

بالتوازي، قدمت “Grayscale” نموذج S-1 لصندوق ETF بولكادوت، والذي سيُدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز DOT.

وسيتبع مؤشر CoinDesk المرجعي DOT CCIXber، مع اعتماد نفس الهيكل التنظيمي والحفظ المباشر لعملة DOT، دون أي تعرض مشتق.

وستتولى Coinbase Custody مسؤولية حفظ الأصول أيضا.

كلا الصندوقين يعكسان اتساع نطاق Grayscale لتشمل أصول رقمية متعددة، ويستهدفان تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات استثمار تغطي عملات بديلة تتجاوز البيتكوين والايثيريوم.

اقرأ أيضا:

صندوق ETHA من بلاك روك يسجل ثاني أعلى تدفق أسبوعي بين أكثر من 4400 صندوق

السلفادور تعيد توزيع احتياطي البيتكوين تحسبا لمخاطر الحوسبة الكمومية

